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Polisiye olaylar

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Polisiye olaylar
Polisiye olaylar

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNT KENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU    
26.01.2018 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Ercan Havaalanından KKTC'ne giriş yapmakta olan N.S.’nin (E-58) üzerine narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup, adı edilen tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.    

HIRSIZLIK                                              
23.01.2018 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa’da bir süpermarket içerisinde H.N.T. (K-33), market içerisinde müşteri olarak bulunmakta olan bir şahsın ödeme kasasına koymuş olduğu cep telofonunu çalmıştır. Adı edilen 26.01.2018 tarihinde bulunarak tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.    

ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU:    
26.01.2018 tarihinde, 22:00-24:00 saatleri arasında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında içerisinde “trafik ve asayiş operasyonu” düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satış yerleri ile kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.        Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise, toplam 280 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 34 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. 
      
                        

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