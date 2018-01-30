Polisiye olaylar

BEYARMUDU KARA GİRİŞ KAPISI’NDA 1 KİŞİNİN ÜZERİNDE 430 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan dün akşam KKTC’ye giriş yapan Ş.P’nin (E-19) kullandığı aracın içerisinde yaklaşık 430 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ş.P. ve meseleyle ilgisi görülen A. M. (E-22) ve C. K. (E-21) tutuklandı.

LEFKOŞA’DA DEPO HIRSIZLIĞI

Lefkoşa’da önceki gün Kemal Şemiler Caddesi No/22 adresindeki G.T.’nin (E-28), aynı adreste sakin Aysın Dümenci’ye ait 2 adet bakır su deposu kazanı ve tesisat amaçlı muhtelif malzemeleri çaldı.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

YOLCUNUN UNUTTUĞU CÜZDANI ÇALDI

Ercan Havalimanı yolcu geliş salonunda Ahmed Magdy Mohamed Ibrahim Zahra’nın muhaceret işlemi yaptırdığı esnada unuttuğu el çantası ve içerisinde bulunan bin 460 ABD Doları ile Mısır kimliği, Mısır sürüş ehliyeti ve şarj cihazı 26 Ocak’ta çalındı.

Olayla ilgili aranan Ş. C.(E-45) ve C. C.(E-38) dün tespit edilerek, tutuklandı.

RESTORANDA YANGIN

Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lavash isimli restoranın mutfak kısmında bulunan fırın bacasının içerisinde biriken yağların aşırı ısınmasından dolayı dün yangın çıktı.

Yangın sonucu, mutfak kısmında bulunan 2 adet çelik buzdolabı, 1 adet çelik dondurucu buzdolabı, 1 adet UPS cihazı, 2 adet kamera, 1 adet yazıcı, 1 adet bilgisayar, 1 adet hamur yoğurma makinesi, 4 adet florsan lamba, 150 metre elektrik kablosu, 30 metrekare fayans, 30 metre çelik baca, 200 metrekare duvar boyası hasar gördü.

Girne Karaoğlanoğlu’nda Turnalar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Özbaş Ltd’e ait dükkanların elektrik panosunda kısa devre sonucu meydan gelen yangında, binadaki tüm elektrik panoları yandı.