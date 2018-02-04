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Polisiye olaylar

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Polisiye olaylar
Polisiye olaylar

İTHALİ YASAK HAVA TABANCASI İTHAL VE TASARRUF ETMEK, KORKUTMAK MAKSADIYLA TAŞIMAK    
03.02.2018 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Sincan Sokak içerisinde  H.A. (E-27), kullanımındaki PC 483 plakalı aracıyla   yolda seyrettiği esnada, sol tarafından   HT 030 plakalı aracıyla kendisine çarptığı gerekçesiyle  Tuğşat TEKİNER’e araçta kanunsuz olarak muhafaza ettiği gazlı tabancasını adı edileni korkutmak maksadıyla göstermiştir. Adı edilenin aracında yapılan aramada tabancaya ait olduğuna inanılan birçok saçma ve sıkıştırılmış gazlar, olay mahallinde yapılan aramada ise konu tabanca otların içerisinde atılı vaziyette bulunup emare olarak alınmıştır.  H.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

KANUNSUZ UYUŞTURUCU ( HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU    
1.   03.02.2018 tarihinde, 18:40-19:15 saatleri arasında, Gazimağusa’da,  A. Z.(E-29) ve B.M. (E-25) ’nin   kalmakta oldukları ikametgahta,   yapılan aramada   hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 60 gram ağırlında madde bulunarak emare olarak alınmıştır.   Adı edilenler tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

2.   03.02.2018 tarihinde, saat 21:20 sıralarında, H.O. (E-23)’ya Ercan Havaalanından  KKTC’ye  giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeğinin tepki vermesine müteakip,   üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda  hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gram ağırlığında madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk plastik öğütücü  bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.   
 
KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)    
03.02.2018 tarihli Polis Basın Bülteninde, 01.02.2018 tarihinde ikametgahından ayrıldığı bildirilen  Lefkoşa’da sakin   Barış Gürbüz (E-17) evine geri dönmüştür.  

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