Polisiye olaylar

İTHALİ YASAK HAVA TABANCASI İTHAL VE TASARRUF ETMEK, KORKUTMAK MAKSADIYLA TAŞIMAK

03.02.2018 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Sincan Sokak içerisinde H.A. (E-27), kullanımındaki PC 483 plakalı aracıyla yolda seyrettiği esnada, sol tarafından HT 030 plakalı aracıyla kendisine çarptığı gerekçesiyle Tuğşat TEKİNER’e araçta kanunsuz olarak muhafaza ettiği gazlı tabancasını adı edileni korkutmak maksadıyla göstermiştir. Adı edilenin aracında yapılan aramada tabancaya ait olduğuna inanılan birçok saçma ve sıkıştırılmış gazlar, olay mahallinde yapılan aramada ise konu tabanca otların içerisinde atılı vaziyette bulunup emare olarak alınmıştır. H.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU ( HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

1. 03.02.2018 tarihinde, 18:40-19:15 saatleri arasında, Gazimağusa’da, A. Z.(E-29) ve B.M. (E-25) ’nin kalmakta oldukları ikametgahta, yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 60 gram ağırlında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

2. 03.02.2018 tarihinde, saat 21:20 sıralarında, H.O. (E-23)’ya Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeğinin tepki vermesine müteakip, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gram ağırlığında madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

03.02.2018 tarihli Polis Basın Bülteninde, 01.02.2018 tarihinde ikametgahından ayrıldığı bildirilen Lefkoşa’da sakin Barış Gürbüz (E-17) evine geri dönmüştür.