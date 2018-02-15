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Polisiye olaylar

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Polisiye olaylar
Polisiye olaylar

RESMİ EVRAK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME, BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETME    
13.02.2018 tarihinde, Ercan Hava Limanında, E.S.(E-24), başka bir şahıs adına düzenlenmiş kimlik kartı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahtelediği kimlik kartını görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine büründükten sonra sahte davranışla kayıt temin ettirdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK    
13-14.02.2018 tarihleri 17:00-07:20 saatleri arasında Lefkoşa’da, Kuğulu Park içerisinde faaliyet gösteren Kuğulu Cafe isimli iş yerinin pencere camı kırılmak suretiyle hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden toplam 1000 TL ve 60 Euro bozuk para çalınmıştır. 
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.V.(E-18) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA 
15.02.2018 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da M.D.(E-28) ve S.Y.(E-20), telefon alışverişi yüzünden Abdulrahman Mohammed ve Abdulkafi SAFVEH ile tartıştıkları sırada M.D. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu çakı ile Abdulrahman MOHAMMED’i sol karın boşluğundan,  S.Y. ise tasarrufunda bulundurduğu inşaat demiri ile Abdulkafi SAFVEH’i sağ alın kısmına vurmak suretiyle alnından hafif şekilde yaralamışlardır. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.    

KASTİ HASAR    
02.02.2018 tarihinde, Demirhan’da,  Abohorlu Apartmanı arkasında park halinde bulunan Hazar ÇÖL’e ait aracın dikiz aynası kırılmak suretiyle kasti hasara uğratılmıştır. 
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma neticesinde meselede zanlı olarak görülen U.K.(E-25) ve D.T.T.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 

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