Polisiye olaylar

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 15.02.2018 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde şüpheli olarak görülen H.Y.(E-27)’nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet hap bulunarak emere alınmıştır. Yürütülen soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.K.(E-28)’nin tasarrufunda ise uyuşturucu madde içeren 496 adet hap (toplam 498 adet) bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 15.02.2018 tarihinde, 19:25-19:45 saatleri arasında Küçük Kaymaklı’da M.K.(E-30)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan elle sarılmış ucu yanık bir adet sigara bulunarak emare alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE BELGE DÜZENLEMEK, TEDAVÜLE SÜRMEK VE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNMEK

14.02.2018 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Castleways isimli kiralık araba şirketine giden F.Y.L.(E-25)’nin, konu işyerine başka bir şahıs olarak tanıtıp, söz konusu şahıs adına düzenlenmiş ehliyeti verip belgede adı geçenin kimliğine bürünerek iki günlüğüne araç kiralayıp araç kiralama sözleşmesini imzalamak suretiyle sahte belge düzenleyip, işletmeye vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE RESMİ EVRAK TEDAVÜLE SÜRMEK

15.02.2018 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Girne’de, yapılan trafik kontrolü sırasında bir araçta yolcu olarak bulunan A.D.(E-27) ve M.A.(K-42)’nın tasarruflarında iki adet sahte Bulgaristan pasaportu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.(E-42) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EV AÇMA VE HIRSIZLIK

10.02.2018 tarihinde, 19:30-23:30 saatleri arasında, Lefkoşa’da Şerife DURAL’a ait ikametgahın penceresi kırılmak suretiyle hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden toplam 900 TL para ve muhtelif ziynet eşyaları çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.C.(E-35) ve Y.D. (E-33) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASINA AYKIRI OLARAK İNTERNET ÜZERİNDEN İZİNSİZ BAHİS VE KUMAR OYNATMAK

15.02.2018 tarihinde, Girne’de internet üzerinde kumar oynatma şüphesi ile eş zamanlı olarak dört ayrı ikametgaha yönelik yapılan operasyon kapsamında, bir dairede internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatıldığı, diğer üç dairede ise internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan birçok bahis sitesine finansal hizmet sağlandığı tespit edilmiştir.

Operasyon kapsamında H.T. (E-41), M.M.G. (E-34), B.O. (E-34), C.D.T. (E-26) ve M.A. (E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

1. 15.02.2018 tarihinde, 15:00-17:00 saatleri arasında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında “Asayiş ve Trafik Operasyonu” düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, bet ofisleri ve alkollü içki satılan yerlerde yapılan kontroller neticesinde kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu, toplam 234 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 32 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

2. 15.02.2018 tarihinde, 17:30-19:30 saatleri arasında İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, “Trafik ve Huzur Operasyonu” düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu toplam 256 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 33 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

