Polisiye olaylar

HIRSIZLIK

Lefkoşa’da “Desperado Butik” içerisinde 4 Ağustos’ta Mehmet Deveci’ye ait cep telefonunun çalındığı, konuyla ilgili olarak Lokmacı Kara Giriş kapısından dün giriş yaptığı sırada P.L. (K-19), M.S.(K-60) ve R.Y. (E-22)’nin tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan Alsancak’ta dün bir oto yıkamacıda bulunan bir araç içerisinden cüzdan çaldığı gerekçesiyle H.A. (E-58) tutuklandı.



PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Yetkili makamlara beyan etmeden üzerinde 147 bin 800 TL nakit parayla birlikte çıkış yapmaya çalışan İ.T. (E-26) ve 46 bin ABD doları nakit parayla çıkış yapmaya çalışan P.A. (E-34) hakkında, Para ve Kambiyo Yasasına göre, 10 bin Euro veya muadili nakit paradan fazla olan meblağları yetkili makamlara beyan etmediği için, yasal işlem başlatıldı.