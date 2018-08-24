Polisiye olaylar

HIRSIZLIK
Lefkoşa’da “Desperado Butik” içerisinde 4 Ağustos’ta Mehmet Deveci’ye ait cep telefonunun çalındığı, konuyla ilgili olarak Lokmacı Kara Giriş kapısından dün giriş yaptığı sırada P.L. (K-19), M.S.(K-60) ve R.Y. (E-22)’nin tutuklandığı kaydedildi.
Öte yandan Alsancak’ta dün bir oto yıkamacıda bulunan bir araç içerisinden cüzdan çaldığı gerekçesiyle H.A. (E-58) tutuklandı.
PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET
Yetkili makamlara beyan etmeden üzerinde 147 bin 800 TL nakit parayla birlikte çıkış yapmaya çalışan İ.T. (E-26) ve 46 bin ABD doları nakit parayla çıkış yapmaya çalışan P.A. (E-34) hakkında, Para ve Kambiyo Yasasına göre, 10 bin Euro veya muadili nakit paradan fazla olan meblağları yetkili makamlara beyan etmediği için, yasal işlem başlatıldı.
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