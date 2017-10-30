Polisiye olaylar: 18 yaşından küçük kişilere nargile sattılar

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan S.K.(E-20)’nin, 18 yaşından küçük dört şahsa nargile satışı yaptığı tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 14:00 sıralarında, tespit edilen olay sonrasında, S.K ve işyeri sahibi Z.K (E-32) tutuklandı.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Girne’de faaliyet gösteren bir bet ofiste çalışan E.C.’nin(E-25), 2-27 Eylül tarihleri arasında müşterilerden alınan ve bahis kaybeden 27 kupon üzerindeki bahis tutarlarını, oynanandan az gösterip, karşılığında kasadan toplam 3.734 TL parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. E.C tutuklandı.

SAHTE PARA TASARRUFU VE TEDAVÜLE SÜRME

28 Ekim Cumartesi günü, Alsancak'ta faaliyet gösteren bir benzin istasyonuna giden iki kişinin benzin almak için 500 Euro sahte banknotu, görevli personele vererek tedavüle sürdükleri sırada görevlinin paranın sahte olduğunu bildirmesi üzerine araç ile olay yerinden ayrıldıkları ifade edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada olaya methaldar O.Y. (E-27) ve D.B.(E-18) tespit edilerek tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda, saat 04:30 sıralarında, H.Ö.(E-35) tasarrufunda 10.000 euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para olan 23.400 ABD Dolar nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. H.Ö hakkında yasal işlem başlatıldı.

YANGIN

Geçitkale-Yıldırım köyleri 0-2 kilometreleri arasında, Geçitkale Hava limanının doğu kısmında dün yol kenarına dökülmüş çöp yığınlarının içten içe yanması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu 86 çam ağacı kısmen yandı.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

Lefkoşa’da dün 18:30-19:00 saatleri arasında, U.P.(E-21)’nin kalmakta olduğu ikametgâhta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan 1 plastik pet şişe ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir parça foil kağıdı bulunarak emare olarak alındı.

U.P ve meselede bağlantısı olduğuna inanılan M.Ö. (E-22) ve H.D. (E-20) tutuklandı.