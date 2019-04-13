Polisiye olaylar

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 12.04.2019 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; Gazimağusa – Lefkoşa anayolu üzeri Tantura Kavşağı yakınlarında, yol kenarında bulunan su rögarı içerisine önceden bırakılmış olan yaklaşık 300 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi kullanımlarında bulunan araç ile almaya gelen A.A.(E-34), H.S.(E-37) ve Ç.Ç.(E-37) konu maddeyi aldıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu araçta yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 12.04.2019 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Çatalköy’de Şht. Bayram Özgür Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin üst kısmında işçi yatı evi olarak kullanılan yerde kalan Gazi HİZMETÇİ (E-43), konu yere çıktığı sırada dengesini kaybedip 2.60 metre yüksekliğindeki merdivenlerden düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan Gazi HİZMETÇİ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.