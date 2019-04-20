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Polisiye Olaylar

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Gazimağusa’da hirsizlik ve suç işlemeye teşebbüs
Polisiye Olaylar

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK VE SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS

Gazimağusa’da bazı araçlardan hırsızlık yapan ve yapmaya çalışan şahıs tutuklandı. Polis, hırsızlık ve hırsızlık teşebbüsü olayının polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen O.T.’nin (E-21) dün tutuklandığını, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ Lefkoşa Polis Müdürlüğü dün akşam sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi yaptı. Kontroller sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, işçi yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi Bölgesi, Ermeni Kilisesi Bölgesi ve Terminal Bölgesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 750 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 113 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, muhtelif suçlardan dolayı da 5 araç trafikten men edildi.

Polis ayrıca Girne ve Akdoğan’da yapılan iki ayrı operasyon sonucu, Girne’de 9, Akdoğan’da ise 7 kişi olmak üzere KKTC’de izinsiz ikamet eden toplam 16 kişinin tespit edilerek tutuklandığını ve haklarında yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

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