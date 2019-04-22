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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Polisiye Olaylar

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Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar

Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan dün akşam  KKTC’ye giriş yapan H.O.A.’nın (E-19) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara bulundu.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 15.30’da  Ercan Havalimanı’nda M.Ö. (E-50), tasarrufundaki  60 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Aynı gün ve saatte  H.A. M. (E-37) tasarrufundaki  19 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi

Her iki şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.      

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