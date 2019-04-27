Polisiye olaylar

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 17:20 sıralarında, Lefkoşa’da Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan M.B.(E-28)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da gerçekleşen bir konser girişinde, polis tarafından yapılan kontrolde, S.E.T.(E-20)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Akabinde konu şahsın Girne’deki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 26-27.04.2019 tarihleri, 21:00-01.00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanlarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, işçi yatı evleri, kahvehaneler, halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi ve Otobüs terminali bölgesinde denetimler gerçekleştirildi.