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Polisiye olaylar

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Limasol’a bağlı Yermoseya bölgesinde filmleri aratamayacak şekilde bir soygun olayı yaşandı.
Polisiye olaylar

Fileleftheros gazetesi, 33 yaşındaki Rus ve  34 yaşındaki Bulgar olan evli çiftin kaldığı apartman dairesine giren 5 kişinin, ilk önce çifti dövdüğünü, daha sonra bağlayarak evi soyduklarını yazdı

Polisin, olayla ilgili olarak 25-30 yaşlarında 5 yabancıyı aradığını yazan gazete evde kamara sisteminin de bulunduğuna dikkati çekti

Öte yandan Haravgi gazetesi hırsızların çiftin kredi kartlarını çaldığını yazdı.

PATLAYICI MADDE BULUNDURMAKTAN TUTUKLANDI

Gazete bir başka haberinde ise, polisin, Güney Lefkoşa’ya bağlı GSP Stadyumu bölgesinde, kupa finalinin oynanmasından önce 52 yaşındaki bir kişinin kullandığı ve içerisinde 4 kişinin daha bulunduğu araçta patlayıcı madde bulduğunu yazdı.

Gazete polisin yaptığı testler sonucunda söz konusu sürücünün alkollü olduğu ve  uyuşturucu kullandığını da tespit etti.

Habere göre polis araç sürücüsü ile birlikte diğer yolcuları da tutukladı.

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