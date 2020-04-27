Polisiye olaylar

Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından V.A.’nın (E-24) ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 25 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu.

Bulunan madde emare olarak alınırken V.A. tutulandı ve soruşturma başlatıldı.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri ve Gümrük Dairdesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, R.A.G.’nin (E-34) aracında ve iş yerinde yaplan aramada gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 520 paket nargile türünü ele geçirildi.

R.A.G.’ye gümrük memurları tarafından 5,000 TL ceza kesildi.

KASTİ HASAR

Girne'de A.I. (E-22), henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı Dr. Halim Hocaoğlu Sokak üzerinde park halinde bulunan GG 005 plakalı mercedes marka aracın üzerine çıkıp ayakları ile aracın ön camına vurmak suretiyle kırıp hasara uğrattı.

A.I. tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.