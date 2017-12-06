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Polisiye olaylar: 8 kişi uyuşturucudan tutuklandı

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Polisiye olaylar: 8 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Girne ve Lefkoşa’da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında yaşları 21 ile 26 arasında değişen biri kadın 8 kişiyi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  Karaoğlanoğlu-Girne’de A.K.S.M.F’nin.(E-22) ikametgahında yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulundu.

Olayla ilgili yürütülen operasyon çerçevesinde Girne’de başka bir ikametgahta, Lefkoşa’da 2 ayrı ikametgahta ve yine Lefkoşa’da C.P.’nin (E-26) kullanımındaki araçta yapılan aramada hintkeneviri olduğuna inanılan yaklaşık 643,5 gram madde, kokain olduğuna inanılan 5 gram madde, içerisinde hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, içerisinde hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü, içerisinde hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet metal öğütücü ile bir adet içerisinde hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigara emare olarak alındı.

Olayla ilgili bağlantısı olan A.S.A.A.(E-21),  M.A.M.A.S.(E-23), Y.A.R.A.İ.(E-21), M.R.B.(E-21), C.C. (E-22) ve M.T. (K-22) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Girne’de Mete Adanır Caddesi’nde, sokakta yatıp kalkıp derbederlik yapan N.B.S. (E-47), Adem Üstün’e ait ticari taksiye binerek, adı edilene hasta olduğu ve tedavi olacak parası olmadığı beyanında bulunarak sahtekarlıkla 160 TL nakit para temin etti. 

N.B.S tutuklandı.

KAYIP ŞAHIS

Lefkoşa’da 2 Aralık’ta ikametgâhından ayrılan 21 yaşındaki Sinan Dilim’in halen evine geri dönmediği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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