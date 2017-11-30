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Polisiye olaylar: Ambardan eşya çaldı, tutuklandı

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Polisiye olaylar: Ambardan eşya çaldı, tutuklandı
Demirhan’da, Birol Şensoy'a ait ambardan kaynak makinesi, hava kompresörü , demir flanş, kompanzatör ve kaynak için kullanılan tapalar çalan S.M. (E-29) tutuklandı.

Hırsızlığın geçtiğimiz günlerde meydana geldiği, çalınan eşyaların dün tutuklanan S.M.’nin tasarrufunda bulunduğu açıklandı. 

MAĞUSA VE GİRNE’DE 190’A YAKIN SÜRÜCÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Polis, Gazimağusa ve Girne’de asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi. İki ilçede toplam 900 araç kontrol edilirken, 189 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

GAZİMAĞUSA’DA 300 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 125 SÜRÜCÜ HAKKINDA YASAL İŞLEME GİDİLDİ 

Polis, dün öğleden sonra Gazimağusa’da 3 kumarhanede kontrol yaptı. Kontrollerde kumarhanede bulunmaları yasak 7 kişi tespit edildi ve bu kişilerle ilgili ileri işleme gidildi. Gazimağusa’daki trafik operasyonunda ise 300 araç kontrol edildi. 125 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.

Girne’de önceki gün ve dün kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüplerinde huzur operasyonu yapıldı. Polis, 6 sürücünün tasarruflarında sopa ve fişek bulundurduğu tespit etti. Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girne’deki trafik operasyonunda ise 2 günde 600 araç kontrol edildi, 58  sürücü aleyhinde işlem yapıldı. Bu sürücülerden 4’ünün alkollü araç kullandığı belirlendi.

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