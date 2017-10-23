Polisiye olaylar: Arabanın bagajında ülkeye girmeye çalıştı

Lefkoşa’da Metehan kara sınır kapısında dün bir aracın bagajına gizlenerek ülkeye kanunsuz girmeye çalışan iki kişi ve ona yardımcı olan bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden D.R.(E-32), yönetimindeki bir araçla dün KKTC’ye geçmek için muhaceret işlemlerini yaptığı sırada, polis araçta arama yaptı. Aramada O.A.Y. (E-49) ve C.A.A.’nın (E-19) aracın bagaj kısmına gizlenerek KKTC’ye kanunsuz giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

NEFES BORUSUNA YİYECEK KAÇAN SERPİL BAYRAM BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Yeşilyurt’ta dün 36 yaşındaki Serpil Bayram, evinin mutfağında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Yapılan otopside Bayram’ın, solunum borusunun gıdaya bağlı tıkanması sonucu nefessiz kalarak boğulduğu tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, dün sabah hayatını kaybeden Serpil Bayram’a bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapıldı.

YENİERENKÖY’DE ÖLÜM

Yenierenköy’de 27 yaşındaki Bessam Sarı dün yarım inşaat bir bina içinde ölü bulundu. Sarı’nın kendi canına kıydığı belirtildi.

LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU

Lefkoşa’da N.K.’nin (K-38) evinde polis tarafından dün yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 13 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

N.K. tutuklandı.

KANUNSUZ ATEŞLİ TABANCA TASARRUFU

Yeniboğaziçi’nde A.T.’nin (E-46) evinde polis tarafından dün yapılan aramada, bir 7,65 mm çapında tabanca, şarjörü, 11 canlı mermi ve 30 tane çeşitli çaplarda boş kovan bulunarak emare olarak alındı. A.T. tutuklandı.

GAZETECİYE SALDIRI

Girne Kaza Mahkemesi’nde dün bir uyuşturucu davası için mahkemeye getirilen tutukluların yakınlarının gazetecilere saldırısı da polis bülteninde yer aldı.

Polis açıklamasına göre, mahkeme avlusunda bulunan Y.A.T.A.T. (E-24), polis tarafından mahkemeye getirilen tutukluların fotoğraflarının çekilmesini engellemek amacıyla, gazeteci Devrim Demir’in elindeki fotoğraf makinesine vurup lensini kırdı. Zanlı, hem fotoğraf makinesinde hasara yol açmaktan hem de uygunsuz harekette bulunmaktan tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DAKİ TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Gazimağusa’da dün meydana gelen kazada 21 yaşındaki Ertan Yılmaz ağır yaralandı.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki kazada, DD 171 plakalı aracıyla güneye seyreden Ertan Yılmaz, Başman Petrol önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki kaldırıma çıktı, ardından toprak alanda park halinde duran BE 636 plakalı salon araca çarptıktan sonra savrularak kaldırım üzerindeki elektrik direğine çarptı.

Kazada ciddi şekilde yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra, Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

AKÇAY VE AYGÜN’DE YANGIN

Akçay'da dün, Mehmet Dilim'in ambar olarak kullandığı kerpiç binada henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın sonucu binada bulunan 2 gazlı soba, muhtelif giyim eşyaları, 9 kalas ve 20 metrekarelik hasırdan mamul tavan malzemesi tamamen yanarak zarar gördü.

Öte yandan Aygün’de de dün Nevin Öztürk’ün evinde mutfak bölümünde mikro dalda fırınının takılı olduğu elektrik fişinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangında elektrikli çaydanlık, mikro dalga fırın, mutfak dolabı ve tavan suntası tamamen, bir tahta kalas ise kısmen yandı.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin soruşturması sürüyor.