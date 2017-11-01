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Polisiye olaylar: Bir araçta 230 kg gümrüksüz sığır eti bulundu

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Polisiye olaylar: Bir araçta 230 kg gümrüksüz sığır eti bulundu
Türkmenköy – Dörtyol yolu üzerinde bir araçta 230 kilogram gümrüğü ödenmemiş sığır eti ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Türkmenköy - Dörtyol anayolu üzerinde, dün N.K.(K-25)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada gümrüğü ödenmemiş 230 kg kemiksiz sığır eti bulundu. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAYIP ŞAHISLAR 

Gazimağusa’da 16 yaşındaki Safiye Fakir’in 29 Ekim’de evinden ayrıldıktan sonra geri dönmediği ve aranmakta olduğu kaydedildi.

Değirmenlik sakini Ahmet Yıldırım’dan (33), dün DR 768 plakalı araç ile çalışmakta olduğu iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınmadığı, adı edilenin arandığı kaydedildi.

UYUŞTURUCU

Lefkoşa Sanayi Bölgesi 8. Sokak içerisinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen Ç.D.(E-21)’nin üzerinde yapılan aramada,  sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gram ağırlığında madde, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık yarım sigara ve metal öğütücü içerisinde, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Ç.D. tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET 

Ercan Havalimanı’nda, Ü.S. (E-37), tasarrufunda 10.000 Euro muadili Döviz veya Türk lirasından fazla olan 85,000 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU 

Bu arada, İskele’de dün 18:00-21:00 saatleri arasında bahis evleri ve kumarhanelerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi, trafikte ise 350 araç kontrol edildi, 30 araç sürücüsü aleyhinde trafik suçu nedeniyle ileri işleme gidildi.

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