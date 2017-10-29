Polisiye olaylar: Döverek burnunu kırdılar

Haspolat’ta bir işyerinin lojmanları önünde, A.K. (E-24) ve A.K. (E-27) aralarında çıkan tartışma sonucunda Ruslan Oronow’u döverek, sağ elmacık kemiği ile burun kemiğini kırdı.

Adı edilenler tutuklanırken, Oronow, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

ÜLKEDE TURİST OLARAK BULUNAN FRİEDRİCH KURT MANZ (E-80) YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkede turist olarak bulunan Friedrich Kurt Manz(E-80) dün yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 07.30 sıralarında, Bafra'da faaliyet gösteren Nuh’un Gemisi isimli hotelde turist olarak bulunan Friedrich Kurt Manz (E-80) aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Soruşturma devam ediyor.

YARALAMA, KAVGA VE RAHATSIZLIK

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin kampus alanında Cuma günü meydana gelen kavgayla ilgili olarak aranan U.E. (E-24), A.G.D. (E-25) ve N.B.’nin (E-25) tutuklandığı belirtildi.

Adı geçen şahıslar, aralarında husumet bulunan ve kavga ettiği M.B.Ö.(E-23), V.K.(E-23), R.A.(E-22) ve M.C.A’yı (E-23) hafif şekilde yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Polis, yaralan kişileri önceki gün, diğer 3 kişiyi de dün tutukladı.

HIRSIZLIK

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelde H.S. (E-27), Tolga Polat’ın havuzdaki şezlong masası üzerinde bulunan para cüzdanı içerisinden 1 alyans, 1 tek taş yüzük ve 540 TL nakit parayı çaldı.

H.S.’yi tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Gazimağusa’da Ö.D.'ye (E-59) ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu.

Adı geçen kişiyi tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.