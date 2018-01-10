Polisiye olaylar: Ercan ve Gönyeli’de uyuşturucu 

Ercan Havaalanı’nda KKTC'ye giriş yapan H.E.’ye (E-33) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 11.45 sıralarında meydana gelen olay sonucu H.E. tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu. Dün saat 20:00 sıralarında ise, Gönyeli’de A.B.’nin (E-31) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. A.B. tutuklandı.

ERCAN’DA PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün, tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 18 bin 354 ABD Doları nakit para bulundurarak, yetkili makamlara beyan etmeden çıkış yapmaya çalışan H.A.A.Z. (E-31) hakkında yasal işlem başlatıldı.

BİR İŞ YERİNDE CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI 14 PAKET JEL TESPİT EDİLDİ

Girne’de, T.Ş.’ye (E-31) ait iş yerinde yapılan kontrolde, yetkili makamdan izinsiz olarak bulundurduğu cinsel gücü artırıcı 14 paket jel tespit edilerek, emare olarak el konuldu.

Bugün 00.30 sıralarındaki tespit sonrası, T.Ş. hakkında yasal işlem başlatıldı.

11 AYLIK BEBEĞİN ÖLÜM NEDENİ “MİDE İÇERİĞİ ASPİKASYONU VE SOLUNUM YETMEZLİĞİ”

Öte yandan Vadili'de dün hayatını kaybeden 11 aylık Tatenda Dhliwayo’ya bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu, ölüm sebebinin “mide içeriği aspikasyonu ve solunum yetmezliği” olduğu belirlendi.