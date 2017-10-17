Polisiye olaylar: Ercan’da Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket

Gazimağusa’da 21 yaşındaki bir genç, uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan F.E.’nin (E-21) aracında yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulundu. F.E.’yi tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.



ERCAN’DA PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET

Ercan Havaalanı’nda Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket ettiği belirlenen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



E.A.H. (E-62) 14 bin, N.H. (K-63) 23 bin Stg nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yaparken tespit edildi. E.A.H. ile N.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.



GEMİKONAĞI’NDA VAHİM ZARAR… ALİ JEBELİ’NİN ÇENESİ KIRILDI



Gemikonağı’nda Ali Jebeli, T.S.(E-22) tarafından darp edildi. Dün gece meydana gelen olayda, T.S.(E-22), konuşmak maksadıyla yanına çağırdığı Jebeli’nin yüzüne, tasarrufundaki muştayla vurdu. Ali Jebeli’nin çene kemiğinin kırıldığı belirtildi.



Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.