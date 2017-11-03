Polisiye olaylar: Eski eser, silah ve patlayıcı tasarrufu

Bir adet tek kollu orta boy testi, 1 adet üç kollu testi, bir adet küp, 7.62 mm çapında 4 adet canlı mermi ve 7.62 çapında 7 adet boş kovan, 2 canlı av tüfeği fişeği ve 1 adet 9 mm çapında kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

02.11.2017 tarihinde, 11:30-12:30 saatleri arasında, Çamlıköy’de F.M.(K-67)’ye ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; eski eser olduğuna inanılan bir adet tek kollu orta boy testi, 1 adet üç kollu testi, bir adet küp, 7.62 mm çapında 4 adet canlı mermi ve 7.62 çapında 7 adet boş kovan, 2 canlı av tüfeği fişeği ve 1 adet 9 mm çapında kuru sıkı tabanca bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

1. 2016 Temmuz-2017 Ekim ayları arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Evolve Park” isimli iş yerinde çalışan G.K.(K-26) ve D.D.(K-33), işletmede 144.216 TL değerindeki muhtelif markalardaki malın satışını yaptıktan sonra elde edilen parayı şirket hesabına yatırmayıp zimmetlerine geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 01.11.2017 tarihinde, Girne’de, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren “Hürdeniz Fish and Meat Restaurant” isimli iş yeri içerisinde çalışan M.J.(E-22), müşterilerden verilen hizmet karşılığı almış olduğu 466 TL kredi kartı ödemesi hesap adisyonu üzerinde iptal işlemi yapıp hesabı değiştirerek iş yeri kasasından 100 TL almak suretiyle müstahdem tarafından hırsızlık suçunu işlemiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

29.10.2017 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da M.E.F. (E-22 ), Mushab AYDOĞAN’a ait cep telefonunu birisiyle konuşma bahanesiyle alıp adı edilene vermeyerek tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldıktan sonra, söz konusu telefonu Girne’de başka bir şahsa 1950 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin etmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

2016 yılı ve 2017 yılı içerisinde Alsancak'ta, Ş.B. (E-30), Ali ALTUN’a çalışma izni ve sigorta yatırımlarını yapacağını, eşine oturma izni çıkaracağını ve KKTC sürüş ehliyetinin süresini uzatacağını söyleyip yalan beyanda bulunarak adı edilenden 3.050 TL parayı sahtekarlıkla temin etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

17.10.2014-22.8.2017 tarihleri arasında, Dipkarpaz’da, Girne Amerikan Üniversitesine ait inşaat alanı içersinde bulunan içerisinde arı bulunan 350 adet kovanlar ile 559 adet muhtelif ebatlardaki boş kovanlar çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma neticesinde mesele ile ilgisi olduğuna inanılan F.B.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

YANGIN

02.11.2017 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, Mutluyaka’da, işletmeciliğini White House isimli gece kulübünün 1.katında bulunan 12 numaralı oda içerisinde muhtemelen klima iç ünitesinin elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri ile iş yeri güvenlik görelileri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu oda içerisinde 1 adet televizyon, 1 adet uydu alıcısı, 1 adet tekli koltuk, bir adet 24 lük klimanın iç ünitesi, 2 adet korniş ve perdeleri, tavan döşemesi ve odada bulunan elektrik kabloları tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.