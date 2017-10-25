Polisiye olaylar: Ev arkadaşından 11 bin 600 TL çaldı

Lapta’da C.E.C.P.(K-29), aynı ikametgahta birlikte kaldığı Amanda Roxy Butler'e ait yatak odası içerisinden 11 bin 600 TL nakit para, muhtelif kıyafetler ve bir adet güneş gözlüğünü çaldı.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

UYUŞTURUCUYA 6 TUTUKLAMA

Lapta, Gazimağusa, ve Gemikonağı’nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren polis 6 kişiyi tutukladı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, Lapta’da, M.T.’nin (E-41) kullanımında bulunan araçta polis tarafında yapılan aramada, kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gram ağırlığında maddeyle, üzerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet foil kağıdı parçası ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan 9 adet pipet bulundu.



Gazimağusa’da A.M.C’nin.(E-37) kaldığı evde yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık iki gram ağırlığında madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan ikisi içilmiş üç adet sarma sigara ve bir adet öğütücü ele geçirildi.



Gemikonağı'nda Ecevit Caddesi üzerinde şüpheli görülen A.A.M’nin .(E-20) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında madde; Güzelyurt’taki ikametgahında ise yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Gemikonağı’nda M.G’nin. (E-17) tasarrufunda yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Mesele ile bağlantılı olarak M.G.’nin yanısıra M.Y. (E-25) ve A.A.M.(E-20) tutuklandı.



OKULDAN ÇALDIĞI AKILLI TAHTAYI SATAN KİŞİ TUTUKLANDI

GAzimağusa’da O.Y.’nin (E-33), tadilat için gittiği Gazimağusa Ticaret Lisesi kütüphanesinde duvara monteli akıllı tahta ile projeksiyon cihazını, bilgisayar monitörü ve kasasını çalıp, bir iş yerine sattığı tespit edildi.

Adı geçen şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.



YANGIN



Mutluyaka - Tuzla anayolunun güney kısmında bulunan arazi içerisinde çıkan yangında, 10 dönüm anız ve Hilmi Öztemiz’e ait 30 adet kelepçeli plastik sulama borusu yandı.