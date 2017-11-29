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Polisiye olaylar: Hamitköy'de iş kazası

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Polisiye olaylar: Hamitköy'de iş kazası
Hamitköy’de bu sabah meydana gelen iş kazasında 53 yaşındaki Hamza Akdoğan yaralandı. Kanalizasyon kanalında çalışırken üzerine toprak kayan Akdoğan’ın vücudunda kırıklar olduğu açıklandı. 

Polisin verdiği bilgiye göre, kaza bu sabah 08.30 sıralarında, Hamitköy’deki İstikbal Sokak’ta oldu. 
Sütçüoğlu İnşaat Şirketi adına çalışan Hamza Akdoğan (E-53), yaklaşık iki metre derinliğindeki kanalizasyon kanalında çalışırken üzerine toprak kaydı. Vücudunun muhtelif yerlerinde kırık olan Hamza Akdoğan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

LEFKOŞA’DA VE YAYLA’DA DARP… İKİ YARALI 4 TUTUKLU VAR

Lefkoşa’da bir kadın, Yayla’da ise bir erkek darp edildi. 

Darp nedeniyle 4 kişi tutuklandı. Her iki olayın da dün meydana geldiği açıklandı. 

Polisin verdiği bilgiye göre, Yayla’da, Dr. Fazıl Küçük Sokak’ta, T.U.(E-25), B.A.(E-25) ve M.C.(E-29) Cem Derviş Doğu’yu darp etti. T.U. Doğu’yu bıçakla hafif şekilde yaraladı. 

Cem Derviş Doğu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan Lefkoşa'da, T.K. (E-22) tarafından evinde darp edilen Nejla Çağdaşoğluları'nın burnu kırıldı.

Polisin açıklamasına göre, T.K., Çağdaşoğluları'nın evine girdi, elinde tuttuğu cep telefonunu duvara vurdu ve Çağdaşoğluları'nı darp etti.  T.K ile Nejla Çağdaşoğluları'nın aynı apartmanda sakin olduğu belirtildi.

POLİS, İKİ EVDE ARAMA YAPTI, 4 GRAMA YAKIN UYUŞTURUCU BULDU…3 KİŞİ TUTUKLAND

Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki evde arama yapan polis, 4 grama yakın uyuşturucu bularak yaşları 19 ile 29 arasında değişen 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa’da M.İ.I.’nın (E-26) evinde arama yapıldı. 

Aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Evde misafir olan U.I.M.’nin (E-29) üzeri de arandı. Söz konusu kişinin üzerinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan polis dün Gazimağusa’da, M.A.A.A.’nın (E-19) evinde yaptığı aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 50 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Söz konusu kişi tutuklandı.

SERBEST LİMAN’DA HIRSIZLIK… OLTA MOTORU ÇALDI TUTUKLANDI

Gazimağusa’da önceki gece Gazimağusa Serbest Limanı balıkçı barınağındaki Oytun İkibiroğlu’na ait balıkçı teknesinden 2 olta motoru çalındı. Olayla ilgili olarak A.Ö. (E-37) tutuklandı.

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