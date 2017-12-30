Polisiye olaylar: Hastaneye gitti, uyuşturucudan tutuklandı

Yeşilyurt Cengiz Topel Hastanesi’ne giden K.K. (E-37)'nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda K.K tutuklandı.

ANİ ÖLÜM

Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde dün saat 16.00 sıralarında, Yavuz Karabayram (E-54), yatağında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

ÖĞRENCİ YURDUNA GİRİP PARA ÇALDI

Haspolat’ta 17 Aralık saat 17.00 sıralarında S.B.B. (E-20), Yolanda Rutendo Kuwana’nın bir öğrenci yurdundaki odasına girerek, 800 ABD Doları ve 168 TL nakit parayı çaldı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

OZANKÖY’DE SOYGUN

Ozanköy’de 27 Aralık sabahı saat 05.00 sıralarında Beloran Mevki Şahin Villaları no-8 adresinde soygun meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, Segun Akınsoyınu’ya ait eve gelen W.B.S, O.W.A. ve üç erkek şahıs, evin balkon sürme kapı camını çaldıktan sonra, Uthman Abiola Adewale’nin kapıyı açmasının ardından tahta ve demir sopalarla eve girerek koltuk üzerinde uyuyan Monassey Ndaholo Salawu’yu darp ettikten sonra, her iki şahsı yüz üstü yere yatırıp öldürmekle tehdit etti.

Daha sonra, masa üzerinde bulunan Salawu’ye ait 520 Euro ve 195 TL nakit parayı çalıp olay yerinden kaçan şahıslardan W.B.S. (E-22) tespit edilerek tutuklandı.