Polisiye Olaylar: Kaldığı otelde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Girne’de 76 yaşındaki Michael Pearson (E), kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Pearson’un ölümü dün saat 08.00 sıralarında gerçekleşti.

KARAOĞLANOĞLU PLAJINDA BULUNAN CESEDİN 45-55 YAŞLARINDA ERKEK OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan dün Karaoğlu’nda Paradisia plajında kıyıya vurmuş bulunan erkek cesedinin, 45-55 yaşlarında erkek olduğu ve 24-36 saat aralığındaki bir sürede boğulmak suretiyle yaşamını yitirdiği, ceset üzerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı tespit edildi.

Adli tıp uzmanı tarafından bugün otopsi yapılan cesedin, kimliği ve uyruğu henüz tespit edilemedi.

LEFKOŞA, GAZİMAĞUSA VE GÜZELYURT’TA UYUŞTURUCU

Lefkoşa’da S.A.’nın (E-21) ikametgahında yapılan aramada tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir sigara izmariti bulunarak, adı edilen ve mesele ile ilgisi görülen M.K. (E-40) tutuklandı.

M.K’nin Lefkoşa bulunan ikametgahında yapılan aramada ise hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram 100 miligram ağırlığında madde ve uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde emare olarak alındı.

Öte yandan Gazimağusa’da Z.O.K.’ye (E-22) ait iki ayrı ikametgahta yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 47 gram madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 3 sarma sigara bulundu.

Z. O. K. ve meselede bağlantısı olduğuna inanılan B.G. (E-25) tutuklandı.

Güzelyurt’ta ise, S.C.’nin (E-29) ikametgahında yapılan aramada içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 7 sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

S. C. ile konuyla ilgisi görülen Ö.E.(E-31) tutuklandı.

HIRSIZLIK

Lefkoşa'da Yağmur Erdoğa ve Hüseyin Arıkan’a ait evden, 1 kadın saati, 1 erkek saati, muhtelif ziynet eşyaları ile 400 TL nakit para çaldı.

Öte yandan, Gönyeli’de Cenk Altıntaş’a ait evden 7 muhtelif marka parfüm çaldı.

İskele’de ise, bir market içerisinde, Mohammad K. Zahrani’nin kasa tezgahı üzerinde unuttuğu para cüzdanı ile cüzdan içerisinde bulunan 300 ABD doları ve 900 TL nakit parayı çalan M.H.A. (E-24) tutuklandı.

POLİSE YALAN BEYANDA BULUNARAK HIRSIZLIK YAPAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da Yenikent’te Ülkü Sokak içerisinde kullanımında bulunan motosikletle seyir ettiği sırada bir araç tarafından önünün kesildiğini ve araç içerisinden inen dört kişi tarafından darp edilip, üzerindeki çalışanı olduğu iş yerinin paket servisinden toplamış olduğu günlük 339.50 TL para ve cep telefonunun çalındığını polise beyan eden M.Y.’nin yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada zanlının, söz konusu parayı kendisi aldığı halde polise hayali bir suç ile ilgili yalan beyanda bulunduğu belirlenerek, M.Y. tutuklandı.

BULARAK HIRSIZLIK

Lefkoşa’da Betül Pehlivan’ın aracına girerken düşürdüğü cüzdanı ile içerisinde kendisine ait kimliği, iki sürüş ehliyeti ve 30 TL nakit parayı bularak çalan Y.L. (E-25) ve M.İ.E. (E-27) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA ÇEK SAHTELEME

Gazimağusa’da 2016 yılı içerisinde, Res-Tur Ltd’ ait 14 adet boş yaprağı bulunan çek defterini bularak çalan ve iki çek yaprağı üzerinde sahteleme yaparak her biri üzerine bir başka şahsın adıyla 2 bin Amerikan Doları yazıp arkadaşına veren ve çekleri iki ayrı iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürerek sahte davranışla para temin eden M.A. (E-36) ve G.Ö. (K-30) tutuklandı.

ASLANKÖY’DE DARP

Aslanköy’de bir iş yeri içerisinde, aralarında çıkan tartışma sonucu Derviş Batmazoğlu’nu ciddi şekilde darp edip, burnunu kıran D.D. (E-32) tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Öte yandan, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı esnada tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan, 9 bin 200 ABD doları ve 4 bin 500 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmediği tespit edilen İ.K. (E-75)’nin hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.