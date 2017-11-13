Polisiye olaylar: Kanunsuz avlanan 3 kişiye yasal işlem

Ergazi göletinde kanunsuz avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün sabah, A.G (E-38), G.A.(E-44) ve S.Z.’nin (E-31), Ergazi göletinin 500 metre koruma alanı içerisinde kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET



Ercan Havalimanı’nda H.T. (E-53), beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 30 bin Dolar nakit parayı, yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği sırada tespit edildi. H.T. hakkında yasal işlem yapıldı.



HIRSIZLIK



Gazimağusa'da faaliyet gösteren “Cyprus Sporting Club” isimli iş yeri içerisinde, Georges Stephane Oum tarafından masa üzerinde unutulan cep telefonunun G.D. (E-21) tarafından çalındığı tespit edildi. G.D. tutuklandı.



İZİNSİZ ATEŞ YAKMA



Kalkanlı'da M.B.’nin (E-48), Kalkanlı göleti kıyısında bulunan kamışlıkları ve göletin güneyinde kendi kullanımında bulunan arazi içerisindeki kamışlıkları yetkili makamdan izin almaksızın yaktığı tespit edildi.



Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu yaklaşık beş dönümlük kamışlık alan yanarak zarar gördü. M.B hakkında yasal işlem başlatıldı.