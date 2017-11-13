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Polisiye olaylar: Kanunsuz avlanan 3 kişiye yasal işlem

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Polisiye olaylar: Kanunsuz avlanan 3 kişiye yasal işlem
Ergazi göletinde kanunsuz avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Polis Basın Bülteni’ne göre,  dün sabah, A.G (E-38), G.A.(E-44) ve S.Z.’nin (E-31), Ergazi göletinin 500 metre koruma alanı içerisinde kanunsuz  avlandıkları tespit edildi. 

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET 

Ercan Havalimanı’nda   H.T. (E-53), beraberinde 10  bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 30 bin  Dolar nakit parayı, yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği sırada  tespit edildi.  H.T. hakkında yasal işlem yapıldı.

HIRSIZLIK 

Gazimağusa'da faaliyet gösteren “Cyprus Sporting Club” isimli iş yeri içerisinde, Georges Stephane Oum tarafından masa üzerinde unutulan  cep telefonunun G.D. (E-21) tarafından çalındığı tespit edildi. G.D. tutuklandı.

İZİNSİZ ATEŞ YAKMA 
     
Kalkanlı'da M.B.’nin (E-48), Kalkanlı göleti kıyısında bulunan kamışlıkları ve göletin güneyinde kendi kullanımında bulunan arazi içerisindeki kamışlıkları yetkili makamdan izin almaksızın yaktığı tespit edildi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu yaklaşık beş dönümlük kamışlık alan yanarak zarar gördü. M.B hakkında yasal işlem başlatıldı.

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