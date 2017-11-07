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Polisiye olaylar: Lokmacı'da uyuşturucu

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Polisiye olaylar: Lokmacı'da uyuşturucu
Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapıs’ından KKTC’ye dün akşam saat 19.45 sıralarında giriş yapan ve polis tarafından şüpheli görülen Ç.K.’nin (E-34) üzerinde yapılan aramada, 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında, zanlının kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu daha bulunduğu belirtildi.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET EDEN ŞAHISA YASAL İŞLEM

Ercan Havalimanı’nda, dün 10.30 sıralarında M.Z.A.(E-53), tasarrufunda 10 bin Euro muadili Döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 22 bin ABD Doları nakit parayı, yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Polis açıklamasında bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

GÖNYELİ’DE İNŞAATTAN DEMİR HIRSIZLIĞI

Gönyeli-Yenikent’de önceki sabah 07.30 sıralarında Zümrütköy Sokak’ta, A.Ö. (E-49), H.Ö.(E-24) ile birlikte, Eray Erel’e ait inşaat halindeki binadan 500 kilo demiri araca yükleyerek çaldı. Polis açıklamasında, bahse konu şahısların tutuklandığı belirtildi.

ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU    

06.11.2017 tarihinde, 18:00-22:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, Asayiş ve Trafik operasyonu gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrolde; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 450 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 86 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilirken, çeşitli suçlarda dolayı 2 kişi tutuklanmış, dört araç ise trafikten men edilmiştir.  

Operasyon kapsamında araçlarda yapılan aramalar neticesinde, bir araçta gümrüğü ödenmemiş 15 kg ağırlığında “maraş tütünü”, altı ayrı araçta ise tecavüzkar alet (ahşap sopa, demir çubuk vb.) bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 

KANUNSUZ BALIK AVLAMA    

06.11.2017 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Kumyalı’da, Karpaz Meslek Lisesinin güneyinde deniz sahilinde H.D.(E-27), yasal sınır altında olan 2 metre su derinliğinde, kullanımında bulunan teknesi ile profesyonel su ürünleri avcılık izini olmadan ağ atmak suretiyle kanunsuz olarak avlandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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