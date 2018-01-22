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Polisiye olaylar: Rahmi Yeşilkanat 2 gündür kayıp

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Polisiye olaylar: Rahmi Yeşilkanat 2 gündür kayıp
Boltaşlı’da yaşayan 40 yaşındaki Rahmi Yeşilkanat, iki gündür kayıp.

Polis Basın Bülteni’ne göre Cumartesi günü 21.00 sıralarında aracıyla evden ayrılan Yeşilkanat halen dönmedi.

YEDİDALGA’DAKİ ÖLÜMLÜ KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN MUHAMMAD MUNİR ALİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yedidalga’da 18 Ocak’ta gerçekleşen ve ölümle sonuçlanan trafik kazasında, kazaya sebebiyet veren KR 814 plakalı aracın sürücüsünün Halil Altunel değil, Muhammad Munir Ali (E-39) olduğu tespit edildi.

Altunel ve Ali hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor.

KURTGÖZ’ÜN KALP KRİZİ SONUCU ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Aşağı Dikmen’de bulunan evinde dün rahatsızlanan ve komşusu tarafından hastaneye götürülürken vefat eden 53 yaşındaki Hüseyin Kurtgöz’e bugün otopsi yapıldı.

Otopsi sonucu Kurtgöz'ün kalp krizi nedeniyle öldüğü tespit edildi.

HASPOLAT’TAKİ HURDA HIRSIZLIĞINDA BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Geçen yılın Kasım-Aralık aylarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde Süleyman Ertuğrul'a ait telle çevrili arsadan çeşitli motor, akü, kablo ve hurda çalınması olayıyla ilgisi olduğu tespit edilen H.K.(E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

48 BİN DOLARLA ÜLKEDEN ÇIKMAYA ÇALIŞTI...

Dün akşam saatlerinde, tasarrufunda bulunan 48 bin Amerikan Doları’nı yetkililere ibraz etmeden Ercan Havalimanından çıkış yapmaya çalışan Ercan R.T. (E-49) hakkında yasal işlem başlatıldı.

AVDA DÜŞTÜ, TÜFEĞİYLE YARALANDI     

Mehmet Bahçecioğlu (E-41) dün Kaleburnu’nda avlanırken, dengesini kaybedip yere düştü. Tüfeğin ateşlenmesiyle sol işaret parmağından vurularak yaralanan Bahçecioğlu önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bahçecioğlu’nun taburcu olduğu, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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