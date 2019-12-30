Polisiye olaylar: Süpermarketten içki çalan 2 kişi tutuklandı

Demirhan’da bir süpermarketten 8 şişe alkolü içki çalan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 27-29 Aralık tarihleri arasında Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’e müşteri olarak giden A.E.E. (E-24) ve M.O. (E-20) içki reyonundan aldıkları muhtelif markalarda 8 şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Gazimağusa’da ise dün akşam B.D.’nin (K-24) çalışmakta olduğu iş yerinde iş arkadaşına ait cüzdan içerisinden 200 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili B.D.’nin tutuklandığı açıklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET



Ercan Havalimanı’ndan tasarrufunda bulunan 17 bin 500 ABD doları ve 2 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden çıkış yapmaya çalışan Y.A.(E-35) hakkında yasal işlem başlatıldı.

KKTC yasalarına göre, 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla nakit para yetkili makamlara beyan edilmeden yolcu beraberinde taşınamaz.