Polisiye olaylar: Uyuşturucu tasarrufundan tutuklama

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 11:30 sıralarında yaşanan olay sonucu F.İ. tutuklandı.

Güzelyurt’ta polis tarafından şüpheli görülen F.İ’nin (E-25) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir ucu yanık sigara ve bir sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

ŞULE ACARCA’NIN ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ…

Dün Gelincik’de aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Şule Acarca’nın ölüm nedenini tespit etmek için bugün Gazimağusa Devlet Hastanesinde otopsi yapıldı. Acarca’nın ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu açıklandı.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH, PATLAYICI MADDE TASARRUFU VE HIRSIZLIK…

Girne’de Dr Salih Miroğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan M.G’ye (E-20) ait araçta dün yapılan aramada 7,65 mm çapında kuru sıkı tabanca, şarjörü ve bir adet canlı kuru sıkı mermi bulundu.

Yapılan ileri soruşturmada, adı edilenin 12 Aralık tarihinde, yine Girne’de, Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir döviz bürosunda Alper Kafalı tarafından unutulan ve içerisinde kimlik kartı, sürüş ehliyeti, banka kartı ile bir adet kredi kartının bulunduğu cüzdanı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Dün 15.00 sıralarında, Ercan Hava Limanında, F.Ç (E-57), tasarrufunda 20 bin Amerikan Doları nakit parayı, yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Karakum’da faaliyet gösteren “Lemar” isimli markette çalışan F.M.T’nin (K-18), Ekim-Kasım aylarında, müşterilerin alış veriş sonrası kasaya ödeme yapmasının ardından, bazı ürünleri kasada iptal ederek toplamda 587.40 TL’yi tasarrufuna geçirdiği tespit edildi. Adı edilenin tutuklandığı bildirildi.