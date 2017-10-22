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Polisiye Olaylar: Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

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Polisiye Olaylar: Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
Ercan Havaalanı’nda, KKTC'ye giriş yapan A.A. (E-21) uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ercan’da dün saat 18.00’de narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine A.A.’nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bu arada, Esentepe’de,  A.M.Z.D.B. (E-23) ve A.D. (K-24)’nin kalmakta oldukları ikametgahta dün polis tarafından yapılan armada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde yaklaşık 50 mlgr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

A.M.Z.D.B. ve A.D. tutuklandı.

TAVUK BUDU HIRSIZLIĞI

Kanlıköy’de faaliyet gösteren Mustafa Hacı Ali Ltd isimli tavuk kesimhanesinde çalışan M.A. (E-25)’nın, iş yeri içerisinden önceki gün 80 TL değerindeki 6 kilo tavuk budunu çaldığı tespit edildi. M.A. tutuklandı.

AKÜ HIRSIZLIĞI

Lefkoşa-Küçükkaymaklı’da 15 Ekim’de Erdem Mehmet Sokak üzerinde bulunan Mustafa Fuat Güzoğlu’na ait ikametgahın giriş kapısı önünde bulunan 2 adet araba aküsü çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.D.(K-18) ve H.T.(E-18) tutuklandı.

KAVGA

Girne’de Sakarya sokak üzerinde, dün akşam, M.M.M.A.(E-30), yatak odasında yatmakta olan kız arkadaşını “dikizlediği” gerekçesiyle V.Ç.(E-39)’yi uyarması üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu kavga edip bir birilerine vurdular.

V.Ç’nin yüzüne aldığı yumruk darbesi neticesinde iki dişi kırılırken, iki şahıs da tutuklandı.

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