Polisiye olaylar: Uyuşturucudan 6 tutuklu

Ortaköy’de, dün akşam 19.30 sıralarında polis tarafından A.K.(E-24)’nin tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve yanında bulunan C.S.(E-22) tutuklanırken, olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, dün gece 02.30 sıralarında Kermiya’da gerçekleştirilen operasyonda, T.Ş.(E-21), kullanımında bulunan aracı park edeceği sırada polis ekibini fark etmesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne ait iki araca kendi kullanımındaki araçla vurarak hasar yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığı esnada tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi yola saçarak imha etti.

Daha sonra T.Ş tutuklandı ve aracında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

İleri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan U.B.(E-25), E.Z. (E-26) ve K.D.S. (K-24) tutuklanırken, E.Z’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram, U.B’nin tasarrufunda ise yaklaşık 13 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna madde bulunarak emare olarak alındı.

HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Eski Ercan yolu üzerinde park halinde bulunan Selaheddin Ünveren’e ait aracın sol ön camı 16 – 22 Kasım tarihleri arasında kırılarak hasara uğratıldıktan sonra araçtan bir akü, Değirmenlik’te Matyat Şehitler Sokak üzerinde park halinde bulunan Mehmet Soğancı'ya ait araçtan iki akü ve Minareliköy’de Mehmet Eray Sokak üzerinde park halinde bulunan Ali Gezmen 'in sorumluluğundaki araçtan da bir akü çalındı.

Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen V.K.(E-24) tutuklandı.

SAHTEKÂRLIKLA PARA VE EŞYA TEMİNİ

2017 yılı içerisinde, Girne’de G.D.G’nin (K-46), daha önceden tanıdığı Canev Turan’ı telefonda arayarak, 2017 yılı içerisinde Canev Turan’ın bir marketten almış olduğu çikolataları ödemeyi unuttuğunu hatırlatıp, söz konusu olayın büyümemesi için kendisine ödeme yapması gerektiği telkininde bulunup adı edilenden 25 bin Sterlin nakit para ve yaklaşık 250 bin TL değerindeki muhtelif ziynet eşyasını sahtekârlıkla temin ettiği tespit edildi.

Polis G.D.G’nin tutuklandığını açıkladı.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİNİN BURNUNU KIRDI

Gazimağusa'da dün saat 17.00 sıralarında, Veyselliler Caddesi üzerinde, F.E.T.(E-20) trafik konusunda tartıştığı İdiris Zeytun'un burnuna kafasıyla vurarak burnunun kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

İŞ KAZASI

Geçitkale’de faaliyet gösteren Nevzat Efendi Galeri ve Yedek Parça Ltd isimli işyerinde çalışan Hasan Efendi (E-35), dün saat 11.30 sıralarında, işyeri önünde park halinde bulunan çekiciye bağlı taşıyıcı dorseyi indirdiği sırada, rampa hidroliğinin boşalması sonucunda sol omzunun üzerine düşmesi neticesinde yaralandı.

Kazada yaralanan Hasan Efendi kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisini müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek belinde çatlak ve göğüs kafesinde de kırık teşhisi ile göğüs hastalıları servisinde müşahede altına alındı.