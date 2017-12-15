Polisiye olaylar: Yasadışı bahis ve kumarda 5 tutuklu

Girne’de internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılmasını sağlayan yaşları 21 ile 45 arasında değişen 5 kişi tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Girne’de işletmeciliğini H.T.nin (E-41) yaptığı işyerinde dün yapılan aramada, Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı hareket edildiği tespit edildi. İnternet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan birçok bahis sitesine finansal destek vererek yasadışı bahis ve kumar oynatılmasını sağlayan C.K. (E-45), M.M.G. (E-34), B.T.U. (E-25) ve E.Ü. (E-21) tutuklandı.

Öte yandan Girne’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini N.P.’nin (E-38) yaptığı işyerinde de dün konuyla ilgili arama yapıldı. Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın ihlal ettiği belirlenen N.P. tutuklandı.

KALAVAÇ’TA 150 ÇAM VE SERVİ YANDI

Kalavaç köyünün kuzey kısmındaki ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dün çıkan yangında, 10 dönümlük arazideki yaklaşık 150 çam ve servi ağacı yandı.

YALAN BEYANLA 10 BİN STERLİN TEMİN ETTİ, TUTUKLANDI

Charles James Bell’in satın aldığı evin vergilerini ödeyeceğine dair yalan beyanda bulunan ve sahtekarlıkla 10 bin Sterlin temin eden İ.G. (E-27) tutuklandı. Olayın 2014’de Girne’de meydana geldiği belirtildi.

GAZİMAĞUSA’DAKİ KUNDAKLAMALARLA İLGİLİ 2 KİŞİYİ TUTUKLANDI

Polis, Gazimağusa’daki kundaklamalarla ilgili 2 kişiyi tutukladığını bildirdi.

Gazimağusa’da Cengiz Salih Soykök ile Sahap Eisapour’ın işletmeciliğini yaptığı Big Boss isimli işyeri 11 Aralık’ta yanıcı madde dökülerek kundaklanmış, o sırada işyerinde bulunan 65 yaşındaki Ali Rezay Rasekh yanarak yaşamını yitirmişti. Aynı gün Gazimağusa’da Umut Ayman, Kerim Şener, Ertaç Ercan ve Turan Evran’a ait 4 araç kundaklanmıştı. Ayman’a ait araç tamamen, diğer araçlar ise kısmen yanmıştı. Polis mesele ile ilgili olarak E.D. (E-24) ve A.D.’yi (E-26) tutukladı.

BET OFİSTE TELEFON HIRSIZLIĞI

Lefkoşa'da Murat Sezer’e ait cep telefonunu bet ofisteki masa üzerinden çalan B.Ö. (E-29) tutuklandı. Hırsızlığın 6 Aralık’ta meydana geldiği belirtildi.