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Polisler yanlışlıkla birbirilerini vurdu!

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Polisler yanlışlıkla birbrilerini vurdu!
Polisler yanlışlıkla birbirilerini vurdu!

Dörtyol Polis Karakolu içerisinde, görevli bir polis memurunun tasarrufunda bulunan tabancasının kazaen patlaması sonucu, polis memuru sağ avuç içinden, orada bulunan bir polis çavuşu ise her iki ayağından yaralandı.

Polis Basın Subaylığı kazanın dün akşam saat 23:00 sıralarında meydana geldiğini duyurdu.

Avuç içinden yaralanan Polis memuru Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi müteakip müşahede altına alındı. Her iki ayağından yaralanan Polis çavuşu ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatının ardından kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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