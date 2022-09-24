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Polisleri darp eden zanlı teminata bağlandı

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Hamitköy’de meydana gelen olayda, polis memurlarını darp eden zanlı Oghenechovwiere Onojoserıo, teminata bağlandı.
Polisleri darp eden zanlı teminata bağlandı

Hamitköy’de etrafı rahatsız ettiği gerekçesi ile kendisini uyaran polislere saldıran zanlı Oghenechovwiere Onojoserıo, yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı zanlı Oghenechovwiere Onojoserıo’nun "Polisi Darp Görevinden Men Etmek”, “Rahatsızlık” ve “Uygunsuz Tavır Hareket" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19 Eylül 2022 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Hamitköy'de Atatürk Caddesi üzerinde yol içerisinde yürüyüp anlamsız şekilde hareket edip evlere girmeye çalıştığı sırada olay yerine giden polis memuru A.G.nin göğsünden ittirip, polis memuru V.Ö.nün yüzüne kafası ile vurup darp edip görevlerini yapmalarına engel olduktan sonra yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişigüzel sallamak sureti ile uygunsuz tavır harekette bulunduğu esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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