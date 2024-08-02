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Polisleri darp etti, hücre camını indirdi!

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Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Tehditi Kasti Hasar, Polisi Darp Görevinden Men, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır hareket, İtale-i Lisan” suçlarından tutuklanan zanlı T.Ç teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polisleri darp etti, hücre camını indirdi!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 31 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde zanlı T.Ç'nin sarhoş bir vaziyette Şht. Mustafa Salih Sokak Yenişehir Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye giderek konu iş yeri sahibi T.B’nin eşini polise şikayet ettiği gerekçesi ile bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığı gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine görevli polisler tarafından Lefkoşa adli şubeye getirildiği ve burada görevli polisler tarafından alkol testi yapılmak istenmesi üzerine nefes örneği vermeyi reddederek sarhoş bir vaziyette makul mazereti olmaksızın yüksek sesle “ O T.B buraya gelecek…” diye bağırıp rahatsızlık yapıp ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunmaya başlaması üzerine suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının tutuklanmasın arından Hücreye  indirilmeye çalışıldığı sırada Lefkoşa Adli Şube’de görevli polisler K.Ç ve E.Y’e yumruk vurmak sureti ile her iki polis memurunu da darp edip görevlerinden men etmiş ayrıca hücrelerde kontrol odasında bulunduğu esnada polis memuru H.Ç’ye hitaben “Senin yüzünü ezberledim yarın buradan çıktığımda seni bulup öldüreceğim “ deyip şiddet tehdidinde bulunup kontrol odasının camına kasten ve kanunsuz olarak yumruk atarak kırıp kasti hasara uğrat tığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının makul kuvvet kullanılarak Suç üstü hali gereği tutuklandığı cama yumruk atıp kırmasından ötürü elinde meydana gelen yaranın tedavisi için hastaneye götürülerek müdahale yapıldığını ve taburcu edildiğini belirtti.

Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlı tutuklu yargı talebine itiraz ederek, bakıcı olduğunu, bir şahsa baktığını ve engelli şahsın kendisinin yardımına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Mahkeme, zanlıya kefil bulup bulamayacağını soru ve 2 saat süre verdi.  Verilen aranın ardından huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının şiddet kaynaklı bir suçtan dolayı tutuklu olduğu esnada yine şiddet içerikli suçlar işlediğini, polise darp ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

 

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