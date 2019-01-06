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Polisleri yumruklayan Sarı Yelekli, şampiyon boksör çıktı (VIDEO HABER)

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Fransa'daki Sarı Yelekliler gösterilerinde polisleri yumrukladığı görüntülerle gündeme gelen göstercinin 2007 Fransa hafif siklet boks şampiyonu Christophe Dettinger olduğu ortaya çıktı
Polisleri yumruklayan Sarı Yelekli, şampiyon boksör çıktı (VIDEO HABER)

Fransa'daki Sarı Yelekliler gösterilerinde polisleri yumrukladığı görüntülerle gündeme gelen göstercinin 2007 Fransa hafif siklet boks şampiyonu Christophe Dettinger olduğu ortaya çıktı

Fransa'da dün gerçekleşen Sarı Yelekliler gösterilerinde, bir protestocunun çevik kuvvet ekibini yumruklayarak uzaklaştırması dikkat çekti.

Leopold-Sedar-Senghor köprüsünden göstercilerin geçmesini engellemeye çalışan polisleri yumruk darbeleriyle püskürten kişinin 37 yaşındaki boksör Christophe Dettinger olduğu ortaya çıktı.

Dettinger'in 2007'de Fransa ağır siklet boks şampiyonu olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan polis sendikası, Dettinger'in boks ringinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Yerdeki bir meslektaşımıza vurdunuz ve kimliğiniz tespit edildi. Bir boksöre göre, kurallara saygı duymuyor gibi görünüyorsunuz. Size ceza yasasını öğreteceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Sarı Yelekliler eylemlerinin sekizincisi dün Fransa'nın birçok kentinde onbinlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GÖSTERİCİLER BAKANLIĞA SALDIRDI

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin eylem yaptığı sırada Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı binasının kapısını kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişiler avludaki iki araca zarar verdi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, sarı yeleklilerin kentteki gösterisi sırasında henüz kimlikleri belirlenemeyen kişilerce Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığının kapısı kırıldı.

İçeri giren saldırganlar, avluda bulunan iki araca zarar verdi.

Olay sırasında, Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux binadan çıkartıldı.

Griveaux, basına yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30 sularında bakanlıkta çalıştığı sırada sarı yelekli ve siyah giysili birkaç kişinin bakanlık binasının kapısını kırdığını ve içeri girerek avluda bulunan iki araca zarar verdiğini belirtti.

Olay anında bakanlıkta bulunan personelin güvenliğinin sağlandığı ve kendisinin binanın arka kapısından çıktığını ifade eden Griveaux, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Griveaux, hedefin kendisi değil cumhuriyet olduğunu kaydetti.

Griveaux, olayla ilgili görüntülerinden faillerin tespit edilmeye çalışılacağını belirtti.

Paris Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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