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Polislerin greve gittiği şehirde 3 günde 68 cinayet

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Polislerin greve gittiği şehirde 3 günde 68 cinayet
Brezilya’nın Espirito Santo eyaletine bağlı Vitoria şehrinde cumartesi günü başlayan polis grevi sonrası 3 günde 68 cinayet rapor edildi. Eyalet yönetiminin talebiyle ordu birlikleri pazartesi gece yarısı Vitoria sokaklarında görev yapmaya başladı.

BREZİLYA’NIN ESPİRİTO SANTO EYALETİNE BAĞLI VİTORİA ŞEHRİNDE CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLAYAN POLİS GREVİ SONRASI 3 GÜNDE 68 CİNAYET RAPOR EDİLDİ

 

ORDU BİRLİKLERİ PAZARTESİ GECE YARISI VİTORİA SOKAKLARINDA GÖREV YAPMAYA BAŞLADI

Brezilya’nın Espirito Santo eyaletine bağlı Vitoria şehrinde cumartesi günü başlayan polis grevi sonrası 3 günde 68 cinayet rapor edildi. Eyalet yönetiminin talebiyle ordu birlikleri pazartesi gece yarısı Vitoria sokaklarında görev yapmaya başladı.

Espirito Santos eyaletinde askeri polisler, maaşlarının tekrar düzenlenmesi, ödenmeyen yemek, gece mesaisi ve risk tazminatlarının ödenmesi talebi ve görevde kullandıkları araçların kötü koşulları nedeniyle cumartesi gününden bu yana grev yapıyorlar.

Grevin başından bu yana Vitoria sokaklarında kötüleşen güvenlik koşulları sonucu 68 kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi.

Ordu birliklerinin Vitoria şehri sokaklarında göreve başlaması, şehirdeki güvenlik krizini henüz çözebilmiş değil. Şehirdeki okullar, sağlık birimleri ve idari birimler hala hizmet vermiyor.

Birçok işyeri, banka şubesi ve alışveriş merkezi kapalı kalırken, bazıları şehirdeki güvenlik durumuna göre faaliyet göstereceklerini açıkladılar.

MADEN OCAĞINDAN PATLAYICI ÇALINDI

 

Ordu birlikleri bugün itibariyle otobüs terminallerinde görev yapmaya başladı ancak şehirdeki toplu taşıma seferleri akşam 19.00'a kadar devam edecek.

Polis Vitoria şehrindeki bir maden ocağından 36 kilo patlayıcı çalındığını bildirdi. Yetkililer, çalınan patlayıcıların bölgedeki muhtemel bankamatik soygunlarıyla ilgili olabileceğini ifade etti.

 

Espirito Santos Kamu Polisleri Sendikası Başkan Yardımcısı Humberto Mileip, yaptığı açıklamada, "Maaşlarımız Brezilya’daki en düşük maaşlardan birisi. Son yıllarda enflasyona rağmen maaşlarda herhangi bir düzenleme yapılmadı." dedi.

Mileip, askeri polisten sonra kamu polislerinin de Espirito Santos’da greve gidebileceği uyarısı yaptı.

Espirito Santos eyaletinde askeri polis ve polis yakınları, 4 Şubat Cumartesi sabahından bu yana eyalet genelindeki en az 30 şehirde protestolar düzenleyerek, polis araçlarının polis merkezlerinden çıkışına izin vermiyor.

Espirito Santos eyaleti hakimi Robson Luiz Albanez, polis grevinin yasa dışı olduğunu ve polis yakınlarının bir an önce birliklerin önünden ayrılmaları gerektiğini açıklamıştı.

Hakim Albanez karara uyulmaması halinde polis kuvvetlerini temsil eden derneklere 100 bin Brezilya reali ceza verileceğini söylemişti.

Şehir yönetimi, bölgedeki bütün okulların ve sağlık birimlerinin kapatıldığını ve sarıhummaya karşı aşılamaların durdurulduğunu bildirmişti.

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