Polislerle ilgili yasa önerisi yeniden komiteye gönderildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 Ocak’ta yapılacak genel seçimler öncesi son toplantısında Taşınmaz Mal Komisyonu’na ilişkin yasanın ardından Çiftçiler Birliği ve Kamu Sağlık Çalışanları yasalarını da oybirliğiyle onayladı.

Meclis Genel Kurulu, polislere 45 yaşında emeklilik hakkını düzenleyen yasa önerisini ise oyçokluğuyla ikinci kez komiteye geri gönderdi.

ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ YASASINA OYBİRLİĞİ

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun görev süresini 2 yıl daha uzatan yasanın onaylanmasının ardından Genel Kurul, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasa Önerisi’ni ele aldı.

Konu hakkında konuşan TDP Milletvekili Zeki Çeler, üretici birliklerinin konfederal bir yapıya kavuşturulması için yasal bir altyapı gerektiğini belirtti.

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da, son 10 yıllık dönemde orta ve küçük ölçekli üreticinin çoğunun battığını, 3000 narenciyecinin de desteğini alamadığını kaydetti.

Ülkeye tarım reformu gerektiğine işaret eden Çakıcı, kendilerinin seçilmesi halinde tarım reformunu hayata geçireceklerini ifade etti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise, tasarının üzerinde yapılan değişikliklerin ardından oylarının olumlu olacağını söyledi.

Angolemli, hükümetin tarım konusunda üzerine düşeni yapmadığını, girdilerin ucuzlatılması için de adım atmadığını kaydetti.

Üreticiye yapılan her türlü yardımın topluma katkı olduğunu dile getiren Angolemli, mazotun tüm dünyada olduğu gibi üreticiye ücretsiz ulaşması gerektiğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yanıt konuşmasında, görev süresince yapılanları anlattı.

Üreticilerin mutlu olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Çavuşoğlu, asla kişilere fayda sağlamak için çalışmadıklarını belirtti. Çavuşoğlu, ülkenin genelinde bir denetim sorunu olduğunu, bu tür aksaklıkları gidermek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, üreticilerin üretim maliyetlerini düşürmek için kooperatifleşmeyi her zaman desteklediklerini hatırlatarak konuyla ilgili örnekler verdi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, bu yasanın meclis açısından ilginç bir deneyim olduğunu söyleyerek, tasarının meclise gelen halinden hiçbir şey anlaşılmadığını, yürütülen çalışmalar sonucunda yasaya benzer hale getirilebildiğini anlattı.

Yasa önerilerinin niyet mektubu gibi değil yasa şeklinde meclise getirilmesini temenni eden Şahali, bu tavsiyesinin bundan sonraki dönemde yasa çalışması yapacak olanlara ışık tutmasını istedi.

Şahali, tarım sektörünün tanımlarla ilgili sorunlar yaşadığını belirterek, Çiftçiler Birliği çatısı altında da aynı sorunun yaşandığını söyledi.

Şahali, tarımın ülkelerin ekonomik faaliyetinin başlangıcı olduğuna işaret ederek, birlikten güç doğar lafına inandığını, tarımın hem veriminin hem standardının arttırılmasına katkı sağlayacak bir yasa olmasını diledi.

Konuşmaların ardından tasarı oybirliğiyle onaylandı.

POLİS YASASI KOMİTEYE GERİ GÖNDERİLDİ

Genel Kurul, Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul ederken, bir daha görüşülmek üzere Komiteye geri gönderilen ve yeniden Genel Kurul gündemine gelen polislere 45 yaşında emeklilik hakkını düzenleyen Polis Örgütü yasa önerisi ele alındı.

İlk Sözü Maliye Bakanı Serdar Denktaş aldı. Denktaş, bu konuda beklentiye sokulan polis ve polis ailelerin durumunu anladıklarını ancak meclis kürsüsünden gerekeni söylediklerini ve komiteye geri gittiğini hatırlattı. Hem mali külfet, hem de anayasal sorun yaratacak yasa önerisinin komite tarafından yeniden Genel Kurul gündemine getirilmesini eleştiren Denktaş, önerinin yasalaşmasıyla gelecekte emeklilik yaşının her sektörde düşürülmesinin önüne geçilemeyeceğini vurguladı.

Ülkenin geleceğini düşünerek “günah keçisi” olmayı göze alarak tasarının karşısında durmaya devam edeceğini belirten Denktaş, “Nasıl olsa anayasa mahkemesinden geçmez diyerek bu yasanın geçirilmesi sadece seçim yatırımı olacak” dedi.

Denktaş, oy almanın önemli olduğunu ancak memleketin geleceğinin daha önemli olduğunu kaydederek, seçimden sonra her kalemin yeniden ele alınarak düzenlenebileceğini yineledi.

Önerinin geri alınmasını talep eden Denktaş, anayasal sakıncaların herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı ise, “tuzu kuru, saraylarda büyüdü, küfeyi taşıyan benim, polis çocuğuyum ben” ifadelerini kullanarak Denktaş’ı eleştirdi.

Karşılıklı laf atışmalarının sürmesinin ardından Denktaş genel kurul salonundan çıktı, Çakıcı konuşmasına devam etti.

Çakıcı, Denktaş’ın adının karıştığı haberleri sıralayarak, “bolluk içinde yaşayanların polisleri, çiftçileri anlayamayacağını” savundu.

Çakıcı, yasa önerisine destek vereceğini, emekçiden taraf olmaya devam edeceğini, kaynağı da vergi muafiyetlerini kaldırarak yapacağını söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, önceki haftalarda anayasaya aykırılıkların düzeltilmesini talep ettiğini ancak herhangi bir çalışma yapılmadan önerinin geri geldiğini anlatarak, önerinin yeniden komiteye geri gitmesini önerdi.

Anayasaya aykırı bir adım atmasının söz konusu olmadığını dile getiren Özgürgün, olumlu tüm yasaları meclisten geçirmeye hazır olduklarını, mali yönünü bir kenara bıraksa bile anayasal sorunları olduğu herkes tarafından bilinen öneriyi yasallaştırmayı uygun bulmadığını kaydetti.

Aksaklıkların düzeltilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Özgürgün, geçen toplantıda zaten bu yanlışlıkların düzeltilmesi için komiteye geri gönderildiğini ancak bugün hiçbir değişiklik yapılmamış haline onay vermelerinin kendileriyle çelişmek olacağını anlattı.

Özgürgün, polisin koşullarının önemli olduğunu, önerinin düzgün ve yasal hale getirilmesini istediklerini söyledi.

Özgürgün, önerinin arkasında duran bir meclisin düzgün halini de geçireceğini vurguladı.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise, anayasal aksaklıkların önerinin Genel Kuruldan geçmesine engel olamayacağını, bunun örneklerinin geçmişte de yaşandığını belirtti ve yasanın bu haliyle oylanmasını önerdi.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Ahmet Kaşif de, bugüne kadar Anayasaya aykırı hiçbir şeyi yapmadığını ifade ederek, çağrı yapmalarına rağmen Başsavcılık’ın komite toplantısına katılmadığını kaydetti.

Eşitsizlik ilkesinin giderilmesi için Başsavcılığın kendilerine yardımcı olmadığını söyleyen Kaşif, yasanın yeni hükümet döneminde de bu şekilde destek alıp almayacağını merak ettiğini söyledi.

Anayasa mahkemesinde bir kez görüşülür ve dönerse bu yasa önerisinin bir daha görüşülemeyeceğini ifade eden Kaşif, Anayasa Mahkemesi’nden dönmesini istemediğini belirtti.

Emekli maaşı alma hakkı konusunda sıkıntı olduğunu söyleyen Kaşif, yasanın sosyal güvenlikle çatışmaması ve Anayasa’dan dönmemesi için Başbakan Özgürgün’ün komiteye geri çekme önerisinin oylanmasını istedi.

Bu yasa Anayasa Mahkemesi’nden geri dönerse, kamuda yara olan geçici olayının da devam edeceğini ifade eden Kaşif, tek tip sosyal güvenlik yasasına bağlı olarak ikilik yaratılmaması adına komiteye geri alınmasının uygun olacağını kaydetti.

Bu konuşmaların ardından yasa önerisi oy çokluğuyla komiteye geri çekildi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gruplar arası varılan mutabakat uyarınca çalışmalarına 15 gün ara veren Meclis Genel Kurulu, seçimlerden önceki son toplantısını tamamlamış odlu.

Bugünkü oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, tüm adaylara seçimde başarı dileyerek oturumu 16.00 civarında kapattı.