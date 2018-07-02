Poliste darp iddiası!

Yeni Bakış Gazetesi'nin haberine göre, Fevzi Karip isimli vatandaşın poliste ciddi şekilde darp edildiği iddia edildi

Ayşe Karip isimli vatandaş, oğlu Fevzi Karip’in poliste tutuklu bulunduğu sırada ciddi şekilde darp edildiğini iddia etti

Ayşe Karip isimli vatandaş, oğlu Fevzi Karip’in geçtiğimiz gün Girne’de Oris Beach isimli mekanda biraz alkol aldığını ve mekan içinde birileriyle tartışması sonucu işletmenin sahibi tarafından konunun polise haber verildiğini belirtti.

“Hücreye atılarak darp edildi”

Mekana gelen polisler tarafından ifadesi alınmak için Lapta Polis Karakolu’na götürülen oğlu Fevzi Karip’in polislerin elinden kaçmak istemesi sonucu ellerinden kelepçelenerek hücreye kapatılarak ciddi şekilde darp edildiğini ifade eden Ayşe Karip, karakoldan şikayetçi olacağını söyledi. Ayşe Karip, ne olursa olsun ifadesi alınmak için tutuklanan bir kişiye polisin bu şekilde davranıp darp etmesinin kabul edilebilir olmadığını belirterek, “avukat tuttum, dava açacağım” diye konuştu.