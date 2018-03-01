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Poliste terfi karmaşası

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Poliste terfi karmaşası
Polis Genel Müdürlüğünde terfi karmaşası yaşanıyor.

Taner ULUTAŞ

Daha önce terfi hakkı kazanıp da terfi alamayan bazı Polis mensuplarının mahkemeye baş vurması sonrasında mahkemenin devam etmemesi için Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile üst düzey yetkililerin mahkemedeki davalarını çekmeleri halinde istenilen terfinin bu polisere verileceği tahaahhütünde bulundukları öğrenildi.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgide Polis Genel Müdürlüğünün dava edenler ile anlaşarak dava edenlerden birisine hemen geri kalanlarına da Ağustos ayında terfilerinin verileceğine dair anlaşma yaptığı belirlendi.
Polis çevrelerinden, adı bizde mahfuz, güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, polisteki terfi karmaşası şimdi tartışmalara yol açacak.

Hakkı olmalarına karşın terfi alamayan arkadaşlarım mahkemeye baş vurmuş ve hukuk yolu ile haklarını alma yönüne gitmişti. Dava devam ederken, bizim Polis Genel Müdürlüğü dava edenler ile anlaşarak terfilerini verme yönüne gitti dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, dava eden arkadaşlarımdan bir tanesine hemen terfi verileceği diğer arkadaşlarıma da Ağustos ayında terfileri verileceği tahahhütünde bulunuldu. Arkadaşlarım imzaladıkları belgeler ile geçmiş özlük haklarından feragat edeceklerine dair beyanda da bulundu.

Ancak burada dava edenler kazanırken, parasızlık, başka yere tayin korkusu nedenlrle çeşitli nedenlerden dava açmayan arkadaşlar bu durumda mutazarrır olmayacak mı? Dava edenler terfi alırken almayanların günahı ne olacak? Birileri bunu hiç düşünmedi mi? Ayrımcılığın daniskası burada yapılıyor. Yazık hemde çok yazık ifadesinde bulundu.

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