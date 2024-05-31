Polisten 2 ani ölümle ilgili açıklama

Kamil Başarı ve Tahir Akaktürk'ün ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.05.2024 tarihinde Paşaköy’de, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Kamil BAŞARI (E-68)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Aort Anevrizma Ruptürüne bağlı iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

29.05.2024 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Tahir AKARTÜRK (E-90)’ün doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp krizi ve Alzheimer hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.