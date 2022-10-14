Polisten 2 Bölgede Eş Zamanlı Denetim

13-14.10.2022 tarihlerinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyut Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 18 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1563 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 375 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Çeşitli suçlardan dolayı 8 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelere girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 38 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1200 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 348 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Çeşitli suçlardan dolayı 20 araç ise trafikten men edilmiştir. Yapılan denetimlerde ayrıca, aracında tecavüzi alet (ahşap sopa) bulundurduğu tespit edilen bir araç sürücüsü aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1340 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 346 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Çeşitli suçlardan dolayı 4 araç ise trafikten men edilmiştir.