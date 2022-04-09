Polisten 2 Farklı Bölgede Operasyon

1. 08.04.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu S.E.Ç.(E-24)’nin üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
2. 08.04.2022 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; M.M.(E-48),
İ.K.(E-56) ve B.K.(E-47)’nin tasarruflarında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 10 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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