Polisten 2 Farklı Bölgede Operasyon

1. 08.04.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme

Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu S.E.Ç.(E-24)’nin üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 08.04.2022 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı

Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; M.M.(E-48),

İ.K.(E-56) ve B.K.(E-47)’nin tasarruflarında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 10 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.