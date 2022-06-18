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Polisten 2 Farklı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten 2 Farklı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

1. 17.06.2022 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda, M.C.B.(E-21) ve E.P.İ.U.(E-21)’nun kalmakta
oldukları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan
aramada, tasarruflarında yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 0.5 gram ağırlığında
sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık
uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu
madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


2. 18.06.2022 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde,
devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, şüpheli olarak görülen N.U.B.O.A.(E-30)’nın
üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna
inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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