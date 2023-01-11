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Polisten 2 Farklı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten 2 Farklı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

1. 10.01.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa’da, E.S.A.(E-27)’nın kalmakta olduğu otel odasında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 10.01.2023 tarihinde, 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.G.(E-28)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 353 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan U.K.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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