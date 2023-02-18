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Polisten 3 bölgede etkin denetim!

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Polis ekipleri dün gece Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri yaptı
Polisten 3 bölgede etkin denetim!

Polis ekipleri dün gece Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri yaptı

Polis ekipleri dün gece Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri yaptı; bazı yasaklara uymadığı belirlenen kişiler hakkında yasal işleme gitti.

Polis basın bültenine göre, dün gece 20.00-24.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Gazimağusa’da müzik yasağına uymayan bir kişi, kumarhanede 6 kişi ve trafikte 111 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edildi

Gazimağusa’daki denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi. Denetimler sırasında Çevre ve Koruma Dairesi tarafından ay sonuna kadar müzik yayını yapılmasının yasaklanmasına rağmen müzik yayını yaptığı tespit edilen bir işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 6 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 750 araç sürücüsü kontrol edildi ve 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 37’si belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 111 araç sürücüsü, çeşitli trafik suçlarından rapor edildi; 3 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de ikamet izinsiz bir kişi, trafikte de 343 sürücü rapor edildi, 25 araç trafikten men edildi

Polisin Girne’deki denetimlerinde, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde, ikamet izinsiz olarak tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. 

Kumarhanelerdeki denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 32 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidildi

Trafik ekiplerini Girne’deki denetimleri sırasında toplam 1325 araç sürücüsü kontrol edildi ve 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 138’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 343 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve 25 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta iki kişi tutuklandı, trafikte 211 sürücü rapor edildi, bir araç trafikten men edildi

Güzelyurt’taki asayiş ve trafik denetimlerinde ise kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen iki kişi, bir işyeri içerisinde 331 mlgr alkol içki tesiri altındayken bağırıp çağırarak rahatsızlık yapan 1 kişi ile tasarrufunda yeşil reçeteye tabi toplam 79 adet hap bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklanıp aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Güzelyurt’ta trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 890 araç sürücüsü kontrol edildi ve 89’u belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 211 araç sürücüsü çeşitli suçlarından rapor edildi; bir araç ise trafikten men edildi.

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