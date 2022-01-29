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Polisten 3 Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten 3 Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

27-28.01.2022 tarihlerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından
Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu; toplam 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet öğütücü, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal kaşık ile bir adet plastik bardak bulunarak emare olarak zapt edilmiştir.


operasyon kapsamında M.İ.M.A.T.(E-34),B.S.K.A.(E- 35) ve H.M.S.A.A.L.(E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


2.  28.01.2022 tarihinde, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri
tarafından E.C.A.(E-29)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 12 gram
ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
 

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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