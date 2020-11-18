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Polisten 3 İlçede Asayiş Ve Trafik Denetimi

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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta dün gece 20.00-02.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Polisten 3 İlçede Asayiş Ve Trafik Denetimi

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta dün gece 20.00-02.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bet ofisleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirildi.

Bet ofisleri ve gece kulüplerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 530 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 129 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı ve 1 araç trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde yetkili makamdan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 5 iş yeri hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 560 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 155 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan 11 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca araçlarda yapılan kontrollerde, araçlarında tecavüzi alet (tahta sopa ve muşka) bulundurdukları tespit edilen 3 araç sürücüsü ile aracında kanunsuz bıçak taşıdığı tespit edilen bir araç sürücüsü tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerdeki kontrollerde e herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde toplam 430 araç denetlendi. 1 araç trafikten men edilirken, 77 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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