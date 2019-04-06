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Polisten 3 ilçede denetim

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Polis, 3 ilçede yaptığı denetimlerinde toplam bin 435 araç kontrol etti, 378 sürücüye ceza kesti, 27 aracı trafikten men etti.
Polisten 3 ilçede denetim

Alkollü araç kullanan bir sürücü tutuklandı.İki ilçede kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 18 kişi tespit edildi, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis, dün gece yarısından bu sabahın ilk saatlerine kadar Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik operasyonu yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kumarhaneler, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 11, Girne’de de 8 kişi tespit edildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Güzelyurt’taki bu yöndeki denetimlerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Polis, 3 ilçede trafikte toplam bin 435 araç kontrol etti, 378 sürücüye ceza kesti, 27 aracı trafikten men etti.

Gazimağusa’da 550 araç kontrol edildi, 174 sürücü hakkında ileri işleme gidildi. Alkollü araç kullanan bir kişi tutuklandı, 10 araç trafikten men edildi.         

Girne’de 530 araç kontrol edildi, 116 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 17 araç trafikten men edildi.         

Güzelyurt’ta 355 araç kontrol edildi, 88 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir kişinin aracında sopa bulundu. Bahse konu sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

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